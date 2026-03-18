Furti negli appartamenti, blitz della Polizia: ladri in fuga bloccati nel palazzo: 3 arresti

Furto in uno stabile sventato nel centro di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone di origine rumena, tra i 28 e i 31 anni, accusate di concorso in furto aggravato e denunciate anche per possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

Intervento in via Santa Maria di Costantinopoli

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in via Santa Maria di Costantinopoli alle Moschee, a seguito della segnalazione di un furto in corso all’interno di una palazzina. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso due uomini mentre tentavano di forzare un appartamento, colpendo il muro con strumenti da scasso, mentre una donna svolgeva il ruolo di “palo”.

Fuga e arresto dei tre indagati

Alla vista degli agenti, i tre hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti e bloccati dopo un breve inseguimento. Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, oltre a oggetti domestici e accessori personali risultati rubati, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Appartamenti messi a soqquadro

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che diversi appartamenti dello stabile, al momento disabitato, erano stati completamente messi a soqquadro, segno di un’azione predatoria già in atto. I tre indagati sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria