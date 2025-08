Un colpo messo a segno nel cuore della notte, l’attenzione di un vicino e il rapido intervento dei Carabinieri hanno portato all’arresto di un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero.

Furto notturno in appartamento al Vomero: arrestato un 35enne, complice in fuga

Intorno alle 4 del mattino, un residente ha percepito strani rumori provenienti dall’appartamento confinante, ben sapendo che i padroni di casa erano fuori città. I passi frettolosi e i forti rumori di mobili spostati con forza lo hanno insospettito, spingendolo a chiamare immediatamente il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia del nucleo operativo del Vomero. Avvicinandosi al palazzo, i militari hanno notato una Renault Clio con il motore acceso ma con i fari spenti. Al volante c’era un uomo che, alla vista delle forze dell’ordine, è partito a gran velocità facendo perdere le sue tracce.

I Carabinieri hanno subito comunicato il modello e la targa alla centrale operativa e, ritenendo che il complice fosse ancora dentro l’abitazione, hanno circondato l’edificio. L’intuizione si è rivelata esatta: un individuo vestito di scuro si è affacciato al balcone. Si trattava di Gino Sansone, 35 anni, originario di Fuorigrotta e con precedenti penali.

Rendendosi conto di essere in trappola, Sansone è stato fatto scendere in sicurezza e subito arrestato. La refurtiva, già sistemata in uno zaino lasciato sul tavolo della cucina, è stata recuperata. L’appartamento, nel frattempo, era stato completamente messo a soqquadro. L’uomo è stato trasferito in carcere, in attesa del processo. L’auto utilizzata dal complice è stata ritrovata e posta sotto sequestro. Le indagini proseguono per identificare e catturare il fuggitivo.