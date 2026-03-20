Ennesimo furto nella notte nel cuore del quartiere Arenella di Napoli. Nel mirino dei ladri è finito il ristorante delivery “Sushi Lab”, in via Tino di Camaino, dove una banda di incappucciati ha agito in pochi istanti, tagliando e scardinando la saracinesca e portando via la cassa automatica in poco più di un minuto, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Furto lampo all’Arenella, colpito Sushi Lab: ladri in fuga con cassa automatica

A denunciare l’accaduto è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che parla di un episodio che riaccende l’allarme sicurezza in tutta la municipalità 5. “Questo ennesimo episodio rappresenta una nuova violazione della sicurezza in un’area già martoriata da atti simili – sottolinea Capodanno –. Commercianti e residenti vivono nel terrore costante, con la paura di ritrovarsi saracinesche divelte e attività saccheggiate”.

Una situazione ormai insostenibile, come dimostrano anche episodi passati: “In un caso – ricorda – un commerciante arrivò a dormire nel proprio negozio per scoraggiare i ladri”. Da qui l’appello alle istituzioni: “Ribadiamo con forza la necessità di interventi immediati. Servono più controlli, un potenziamento della videosorveglianza con telecamere intelligenti e soprattutto un rafforzamento dei pattugliamenti notturni”.