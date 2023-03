Due incidente a poca distanza tra loro. Uno scontro tra auto e un incidente autonomo. È quanto accaduto poco fa sull’Asse Mediano in direzione Napoli, nei pressi di Gloria, Giugliano.

Giugliano, doppio incidente sull’Asse Mediano: soccorsi e polizia sul posto

Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sarebbero scontrate tra loro. Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti. Circa 400 metri più avanti, un’altra vettura avrebbe perso il controllo finendo controllo il guardrail. Secondo quanto si apprende, alcuni automobilisti avrebbero prestato i primi soccorsi ai conducenti coinvolti nel sinistro.

Sul posto sono giunti gli uomini del soccorso stradale e gli agenti della Polizia. Il traffico ha subito un massiccio rallentamento in direzione ex Auchan e Napoli. Secondo testimoni le auto coinvolte negli incidente erano mal ridotte. Dunque il tutto fa presumere che una delle cause potrebbe essere l’alta velocità. Quel tratto di strada è spesso teatro di incidenti, spesso anche mortali.

Esattamente pochi giorni fa, su quella stessa strada un camion che trasportava Gpl aveva impattato diverse auto mandando in tilt l’intera circolazione stradale.