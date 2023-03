È completamente bloccato l’asse mediano tra Qualiano e Giugliano in direzione Lago Patria. Secondo le prime informazioni, un camion che trasporta Gpl avrebbe tamponato un’auto bloccando la circolazione veicolare.

Giugliano, Asse Mediano paralizzato per un incidente: centinaia di auto in coda

La notizia è stata diffusa sul gruppo Facebook “Sei di Mugnano se in the world”. Ancora non si conoscono le condizioni di eventuali feriti ma raccomandiamo di evitare di percorrere quel tratto per non rimanere bloccati nel traffico.

Una scena quasi surreale come documenta la foto pubblicata: centinaia di auto incolonnate lungo l’asse viario in direzione Lago Patria e decine di persone in strada. Sul posto sarebbero intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118.