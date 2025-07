Nei prossimi giorni la città di Giugliano sarà interessata da due importanti interventi sulla viabilità cittadina che comporteranno modifiche al traffico. Dal 4 agosto al 10 settembre 2025, sarà interdetto il transito su via Appia, nel tratto tra il km 19.500 e lo svincolo dell’Asse Mediano in direzione Lago Patria, per consentire la realizzazione del collettore fognario DN2200. Sarà istituito un senso unico alternato nel tratto verso Sant’Antimo.

Giugliano, doppia interruzione al traffico per lavori su via Appia e via Licoda

Lo ha comunicato il sindaco Diego D’Alterio in un post ufficiale rivolto ai cittadini. La seconda interruzione interesserà via Licoda, dall’1 al 10 agosto (festivi esclusi), dalle 7 alle 18, per lavori di potenziamento della rete elettrica. Al termine, E-Distribuzione provvederà a rinnovare l’intera carreggiata a proprie spese. “Siamo consapevoli dei disagi – ha dichiarato D’Alterio – ma vigileremo affinché gli interventi si concludano nei tempi stabiliti”.