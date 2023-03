Questa mattina don Massimo Del Prete ha ufficializzato il suo ingresso come Rettore della Chiesa Santa Maria delle Grazie, conosciuta anche come ex Convento dei Monaci di Giugliano. A celebrare la messa d’ingresso del nuovo Rettore, il Vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo.

Giugliano, don Massimo è rettore dell’ex Convento dei Monaci: ufficializzato suo ingresso

Dopo la vicenda della chiusura del convento e della conseguente mobilitazione cittadina, la chiesa riparte con una nuova guida. “Porterò avanti i valori francescani e tutto l’operato che i frati hanno profuso in questi anni assieme alle diverse associazioni in seno al convento e alla chiesa”: queste le parole di Don Massimo ai nostri microfoni che non nasconde l’emozione e l’entusiasmo per la ripartenza di uno dei punti di riferimento della fede cittadina.