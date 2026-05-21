Al Convento dei Monaci una sorpresa speciale per la festa della Madonna della Pace

Giugliano si prepara a vivere una serata di fede, tradizione e spettacolo in occasione dell’attesa della Madonna della Pace. L’appuntamento è fissato per il 28 maggio 2026 alle ore 21 presso il Convento dei Monaci, dove la comunità si riunirà per uno degli eventi più sentiti e partecipati del territorio.

La serata sarà arricchita da uno spettacolo di fuochi pirotecnici che illuminerà il cielo cittadino, ma l’attenzione è tutta concentrata anche sulla sorpresa speciale annunciata dagli organizzatori e definita come “uno spettacolo mai visto prima”. Un’iniziativa che promette di rendere ancora più emozionante un momento che unisce fede, devozione e partecipazione popolare.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini di Giugliano, chiamati a prendere parte a una tradizione che ogni anno riesce a coinvolgere intere famiglie e tantissimi fedeli in un clima di grande condivisione e appartenenza.