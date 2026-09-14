Una docente del Primo Circolo didattico di Giugliano è stata investita da una Fiat Panda in piazza Gramsci. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto da provocare la rottura del parabrezza dell’automobile. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso e sul posto è arrivata un’ambulanza.

Giugliano, paura in piazza Gramsci: docente investita da un’auto, corsa in ospedale

Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna, che è stata successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulle sue condizioni di salute e sulla prognosi.

Da chiarire la dinamica dell’incidente

Restano da ricostruire le circostanze che hanno portato all’investimento e l’esatta dinamica dell’incidente. In base alle prime informazioni disponibili, la docente sarebbe stata colpita dalla Fiat Panda mentre stava attraversando l’incrocio tra piazza Gramsci, via Labriola e via Aniello Palumbo. Dell’episodio è stata informata la Polizia Municipale che procederà con gli accertamenti dirito per ricostruire la dinamica.