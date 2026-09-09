Travolta da auto sul lungomare di Napoli: muore a 24 anni la turista leccese

Non ce l’ha fatta la giovane turista di 24 anni, originaria di Lecce, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita venerdì scorso in via Antonio Dohrn, a Napoli. La studentessa è morta questa mattina dopo quattro giorni trascorsi nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare, dove era stata ricoverata in condizioni estremamente critiche. Nonostante le cure intensive e i tentativi dei medici di salvarle la vita, i traumi riportati nell’impatto si sono rivelati troppo gravi.

Gravissimo il trauma cranico

A compromettere le condizioni della 24enne sarebbe stato in particolare il violento trauma cranico riportato nell’investimento. Fin dalle prime ore il quadro clinico era apparso particolarmente delicato e la giovane era stata sottoposta alle cure dei sanitari. Dopo quattro giorni di ricovero, questa mattina è arrivata la tragica notizia del decesso.

Investita in via Antonio Dohrn: si indaga sulla dinamica

L’incidente si era verificato venerdì in via Antonio Dohrn, nella zona del lungomare di Napoli. Secondo le informazioni finora emerse, la giovane sarebbe stata travolta da un’auto il cui conducente non si sarebbe fermato nell’immediatezza dell’incidente. Alla guida della vettura ci sarebbe stato un ragazzo di 19 anni, che successivamente si è costituito. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire ogni responsabilità. La morte della 24enne trasforma così in tragedia un incidente che aveva già destato forte apprensione per le gravissime condizioni in cui la giovane era stata ricoverata.