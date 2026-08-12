Napoli, resta grave la 70enne investita sulle strisce in via Foria: patente ritirata al motociclista

È grave la donna di circa 70 anni investita da un motociclo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Foria, a Napoli. A distanza di alcuni giorni dall’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 7 agosto all’altezza della stazione della metropolitana di piazza Cavour, l’anziana resta ricoverata all’ospedale Cardarelli.

70enne investita sulle strisce in via Foria

L’incidente si è verificato mentre la donna stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. A causa del violento impatto con il motociclo, la 70enne è stata sbalzata sull’asfalto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasportarla in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli. In un primo momento i medici si erano riservati la prognosi. La riserva è stata successivamente sciolta, anche se le condizioni della donna restano gravi e la 70enne è ancora ricoverata.

Incidente a Napoli, indaga la Polizia Locale

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti anche gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Alla guida del motociclo coinvolto nell’investimento c’era un giovane residente nell’area vesuviana. Al conducente è stata ritirata la patente di guida, mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro. Gli accertamenti della Polizia Locale proseguono per chiarire tutti gli aspetti dell’incidente avvenuto in via Foria, una delle arterie più trafficate della città, a pochi passi da piazza Cavour.

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