Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sospeso il Consiglio comunale di Giugliano in Campania in seguito alle dimissioni di 19 consiglieri su 32.

Giugliano, dimessi 19 consiglieri: prefetto nomina commissario Carmine Valente

La decisione ha portato alla nomina del prefetto in quiescenza Carmine Valente come commissario per la provvisoria gestione dell’Ente, al fine di garantire la continuità amministrativa.

La sospensione del Consiglio comunale è avvenuta in un clima di forte incertezza politica e amministrativa. Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno di fatto reso impossibile il funzionamento regolare dell’organo elettivo, obbligando la Prefettura a intervenire con misure straordinarie.

Non solo sospensione: nella stessa mattinata, il prefetto Michele di Bari ha disposto l’insediamento di una commissione d’indagine per l’accesso agli atti del Comune di Giugliano in Campania. L’obiettivo è verificare l’eventuale presenza di tentativi di infiltrazione o collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione comunale.

L’accesso avrà una durata iniziale di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi, durante i quali la commissione analizzerà documenti, atti e procedure amministrative per individuare possibili criticità e garantire la trasparenza dell’ente pubblico.