Aversa, nuovo raid all’ex macello “Caianiello”: devastata la biblioteca del Museo Militare e rubati i termosifoni

Nuovo raid vandalico all’ex macello di Aversa, sede della Casa della Cultura “Vincenzo Caianiello”. Almeno in due occasioni, nelle ultime settimane, ignoti si sono introdotti all’interno della struttura comunale devastando gli spazi e mettendo a segno furti che aggravano ulteriormente una situazione già critica.

Nel mirino dei ladri è finita ancora una volta la biblioteca del Museo di Storia Militare, già pesantemente danneggiata durante il colpo avvenuto lo scorso gennaio. I malviventi hanno inoltre asportato alcune porte dagli edifici anteriori e non hanno risparmiato né i locali tecnici né la sala auditorium, dalla quale sarebbero stati rubati arredi e suppellettili tecniche.

A rendere ancora più pesante il bilancio dei danni è la sistematica rimozione dei termosifoni presenti nella struttura, smontati e portati via durante le incursioni vandaliche.

Durissima la denuncia del curatore civico del Museo di Storia Militare, Salvatore De Chiara: “Malgrado l’impressione sollevata dal grave furto dell’inizio dell’anno e i ripetuti impegni dell’amministrazione comunale ad intervenire in tempi brevi, nei mesi la situazione è addirittura peggiorata con nuovi furti e uno spazio pubblico totalmente in balia dei balordi”.