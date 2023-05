Ennesimo arresto per Pasquale Granata, 54 anni, ritenuto vicino al clan Mallardo. Anche questa volta “O Partigiano” è stato sorpreso a violare l’obbligo di soggiorno dai carabinieri della Compagnia di Giugliano.

Giugliano, nuovo arresto per Pasquale Granata

O Partigiano è stato avvistato in via Santa Maria a Cubito, nel comune di Giugliano in Campania, nonostante il provvedimento applicato gli imponesse di non oltrepassare i confini di Qualiano.

La strada si trova proprio al confine tra i due comuni. Granata era in auto e non era stato autorizzato a spostarsi da un territorio all’altro. Ora è ai domiciliari ed è in attesa di giudizio.

I precedenti

Si tratta di un vero e proprio record per Pasquale Granata, reduce da tre arresti avvenuti in circostanze simili. Lo scorso gennaio fu sorpreso lungo corso Campano a bordo di un’auto senza patente e senza assicurazione.

Nell’agosto del 2021 fu invece beccato in piazza Gramsci e nel 2019 all’esterno di un’attività commerciale. In quest’ultima circostanza alla vista dei carabinieri si barricò in casa e si arrese ai militari dopo due ore di trattative. In tutti i casi “O Partigiano”, ritenuto un estorsore del clan, ha sempre violato gli arresti domiciliari o la misura dell’obbligo di soggiorno.