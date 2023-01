Percorreva tranquillamente via Innamorati a Giugliano nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Qualiano. A finire in manette, su intervento dei Carabinieri della Compagnia locale, Pasquale Granata, 54 anni, detto ‘o Partigiano, ritenuto contiguo al clan Mallardo.

Giugliano, arrestato di nuovo Pasquale ‘o Partigiano: in auto in via degli Innamorati

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso a bordo della sua auto mentre percorreva Corso Campano incrocio con via Innamorati. Per il 54 enne anche una denuncia per aver guidato senza patente perché revocata. L’auto, non coperta da assicurazione, è stata sequestrata. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Non è la prima volta che viene sorpreso a violare le prescrizioni di legge. Nell’agosto del 21 fu beccato a piazza Gramsci. Nel giugno 2019, invece, fu notato all’esterno di un esercizio commerciale: in quella circostanza, alla vista dei carabinieri, scappò e si barricò in casa salvo poi arrendersi dopo due ore di trattative. Il suo primo arresto risale al 2016 quando fu catturato con l’accusa di estorsione.