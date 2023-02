L’azienda Decathlon, ideatore, produttore e distributore di articoli e servizi sportivi, cerca nuovo personale da inserire nello store di Giugliano in Campania nell’area del Parco Commerciale Grande Sud.

Giugliano, Decathlon cerca personale anche senza esperienza

La multinazionale è alla ricerca di addetti alle vendita di articoli sportivi. I profili ricercati sono: Venditore/trice Sportivo Ciclismo e Venditore/trice Sportivo. I candidati dovranno svolgere il ruolo di:

accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto che sia esso fisico o digitale.

rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock.

prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del tuo negozio

Mettere la passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole del territorio

Sviluppare nella tua attività la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo).

Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum a questo link. Saranno poi gli uffici delle risorse umane a contattare il candidato qualora il profilo corrisponda ai requisiti richiesti. Per le posizioni aperte non è richiesta alcuna esperienza.