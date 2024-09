E’ nuovamente recintato il marciapiede di via Aniello Palumbo che costeggia l’ex cinema Smeraldo. Dopo il crollo di un solaio ieri, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e così è impedito il passaggio dei pedoni sotto l’edificio. Un disagio notevole dato che il palazzo è in pieno centro, a ridosso di altri due edifici abitati e numerose attività commerciali.

Giugliano, crollo del palazzo di via Aniello Palumbo: messa in sicurezza l’area

Da anni ormai si pone il tema dell’incolumità pubblica proprio relativamente all’ex cinema dato che è da 44 anni abbandonato e le sue condizioni sono a dir poco critiche. Solo per puro caso il crollo di ieri è avvenuto all’interno e non all’esterno dove poteva registrarsi una tragedia.

Sono diversi i proprietari dell’intera palazzina che negli anni non hanno trovato un accordo per quantomeno mettere in sicurezza l’edificio. Che è quello che chiedono anche i cittadini.

Altro tema quello della pulizia. I locali che affacciano su via Palumbo sono da sempre ricettacolo di rifiuti e non di rado è stata denunciata la presenza di topi. Il decoro urbano resta insomma un miraggio.