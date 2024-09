I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel palazzo dell’ex Cinema di via Aniello Palumbo a Giugliano dopo una segnalazione di un possibile crollo all’interno dell’edificio. L’allarme è scattato quando una residente ha sentito un forte tonfo provenire dalla struttura, che è abbandonata da tempo.

Crollato un solaio nell’ex cinema di via Palumbo

I vigili hanno accertato il crollo di un solaio ma non sono ancora note le cause né se ci sono ulteriori danni strutturali. Fortunatamente, non risultano feriti.

La zona intorno all’ex cinema è stata messa in sicurezza mentre proseguono le operazioni di verifica. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sullo stato dell’edificio e sulle possibili conseguenze del crollo.