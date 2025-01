Giugliano, crollano un albero e un palo dell’illuminazione al Parco Nuovo Mondo

Poteva essere una tragedia e solo per un puro caso non è avvenuta. Ben due crolli si sono registrati nel parco nuovo mondo di Giugliano. Oggi le forti raffiche di vento hanno sradicato un palo dell’illuminazione. Qualche giorno fa, invece, a venire giù è stato un albero che è finito su un’auto.

Un dramma annunciato quello del parco di via Marinone, a Casacelle. Più volte con i residenti abbiamo denunciato lo stato di abbandono del parco residenziale di proprietà del Comune di Napoli. L’assenza di manutenzione fa sì che sia all’interno delle abitazioni che nelle aree comuni ci siano situazioni di pericolo: calcinacci che crollano, muffa, infiltrazioni, esterno dei palazzi devastati dall’usura.

Il palo dell’illuminazione venuto giù stamane è crollato in un’aiuola. L’albero, invece, è finito su un’auto parcheggiata. Fortunatamente in nessuno dei due casi c’erano persone di passaggio in quel momento. Ma l’emergenza all’interno del parco Nuovo mondo resta ed è preoccupante per le 80 famiglie che ci vivono.