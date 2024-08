E’ una situazione critica quella dei residenti del Parco nuovo mondo di Giugliano in via Marinone, nella zona di Casacelle. Calcinacci che crollano, muffa all’interno delle abitazioni, bagni inutilizzabili, asfalto distrutto, infiltrazioni, intonaco a pezzi: gli abitanti del parco di proprietà del Comune di Napoli temono che possa verificarsi una tragedia come quella di Scampia.

Le immagini parlano da sole. Appena qualche giorno fa l’ennesimo dramma sfiorato a casa di un residente dove dei calcinacci sono venuti giù da un balcone. Solo l’ultimo in ordine di tempo perchè questi episodi sono purtroppo abbastanza frequenti.

Le abitazioni, 80 in totale, risalgono alla fine degli anni 80 e molti degli abitanti sono assegnatari da oltre 30 anni ma denunciano la totale assenza di manutenzione. I residenti pagano un canone mensile che va dagli 80 ai 350 euro in base al reddito. Molti sono in regola e nonostante abbiano sollecitato l’intervento di Napoli servizi non hanno ottenuto risposta.