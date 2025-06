Giugliano, “Old Wild West” al parco commerciale “Grande Sud”: al via la cucina “gluten free”

Giugliano. Da oggi finalmente presso il ristorante “Old Wild West” situato al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, è possibile godere della cucina senza glutine. Un’importante novità che apre le porte della famosa steakhouse a un pubblico ancora più vasto, permettendo a chi segue una dieta gluten-free di non dover rinunciare al piacere di un pasto in stile Far West. Un nuovo servizio che prende vita grazie ad un’attenta formazione del personale avvenuta grazie alla collaborazione con l’AIC – Associazione Italiana Celiachia.

Il nuovo menu, frutto di un’attenta selezione di ingredienti e di una scrupolosa preparazione in cucina per evitare ogni rischio di contaminazione, offre una varietà di piatti che ricalcano i grandi classici di Old Wild West. L’invito è quindi esteso a tutti: celiaci e non, famiglie e gruppi di amici. Old Wild West al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano vi aspetta per un’avventura culinaria nel selvaggio West, da oggi ancora più inclusiva e aperta a tutti, all’insegna del buon cibo e della convivialità.

Dopo la riapertura di qualche settimana fa, si registra il grande successo del nuovo volto dello store grazie anche all’installazione di un’area dedicata ai bambini, con un playground ed un ampliamento degli spazi e del personale.

COMUNICATO STAMPA