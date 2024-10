Sono in corso i lavori su via Panico a Giugliano. La ditta di manutenzione del Comune ha ripristinato il sistema fognario distrutto a seguito dello scavo di cunicoli nel sottosuolo da parte di ignoti. Il prossimo step sarà quello di intervenire sul sistema idrico. Per la fine della prossima settimana contano di chiudere il lavoro. Poi toccherà ai proprietari dei due stabili mettere in sicurezza per consentire la riapertura di Corso Campano al traffico.

Intanto però nella zona interdetta al traffico si registrano seri disagi per residenti e commercianti. Questi ultimi lamentano il passaggio di scooter sui marciapiedi che per evitare il blocco stradale si intrufolano nell’area di cantiere mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni e degli stessi commercianti.

Il centro resta negli orari di punta una giungla di traffico. Tra piazza Trivio e piazza Matteotti gli ingorghi sono frequenti. Dal lato opposto però vige anarchia con auto parcheggiate a ridosso delle transenne e la desolazione. I commercianti temono che la chiusura si protragga troppo a lungo mettendo in ginocchio attività già sofferenti.