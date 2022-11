Operazione straordinaria a Giugliano da parte della Polizia di Stato. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 novembre, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato una serie di controlli nelle zona delle palazzine “Ina Casa” di via Montessori e nel quartiere di Casacelle.

Nel corso dell’attività sono state identificate 105 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllati 61 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per guida con patente con mancanza di requisiti psicofisici.

Controlli anche a Secondigliano

Nella stessa giornata il medesimo intervento è stato effettuato a Secondigliano dalle forze dell’ordine presenti sul territorio. I controlli si sono concentrati nelle vie Cassano, Monte Faito, dello Stelvio e Cardinale Capecelatro.

Nel corso dell’attività sono state identificate 210 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, controllati 140 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo ed uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza casco protettivo, guida di veicolo già sottoposto a sequestro, guida senza patente poiché mai conseguita e per utilizzo del cellulare durante la guida. Infine, sono stati rimossi 11 veicoli poiché trovati in stato di abbandono.