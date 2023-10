Controlli mirati della Polizia Municipale di Giugliano sul corretto uso degli stalli a pagamento e di quelli riservati alle persone con disabilità. Riscontrate dai caschi bianchi diverse irregolarità, tra cui l’uso di un contrassegno di una persona deceduta.

Giugliano, controlli in città: usa contrassegno di persona deceduta per parcheggiare negli stalli riservati ai disabili

L’operazione è stata condotta nelle strade del centro storico, dopo da settembre è partito il piano parcheggio con l’introduzione degli stalli blu. I controlli hanno portato all’applicazione di sanzioni amministrative e alla rimozione di veicoli privi di copertura assicurativa obbligatoria.

In un caso particolarmente rilevante, è stato scoperto che un contrassegno disabile era stato intestato a una persona deceduta e veniva usato dai parenti per sostare negli stalli riservati ai portatori di disabilità ed aggirare così l’obbligo di acquisto del ticket per la sosta a pagamento.