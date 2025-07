Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, aveva continuato a spacciare droga dalla sua abitazione. A far scattare l’arresto un’operazione dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, con il supporto prezioso di un’unità del Nucleo Cinofili di Sarno.

Doppio arresto nel cuore di Napoli: droga, evasione e controlli a tappeto nel centro città

Il fiuto del cane ha permesso di scoprire 20 grammi di stupefacenti – tra cocaina e hashish – nascosti nell’appartamento di un 31enne, già noto alle forze dell’ordine. Sequestrati anche 250 euro in contanti, un bilancino di precisione e un quaderno con la contabilità dello spaccio. L’uomo è stato nuovamente arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in attesa di giudizio.

L’arresto rientra in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Diverse le attività condotte dai militari, con particolare attenzione al centro città.

A finire in manette anche un 67enne dei Quartieri Spagnoli, arrestato per evasione. I carabinieri lo hanno sorpreso all’interno dell’abitazione della sua ex compagna, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari proprio per maltrattamenti nei suoi confronti. La donna, pur avendo già sporto denuncia, lo aveva riaccolto in casa. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.

Nel corso dei controlli, in zona universitaria è stato sequestrato un coltellino a farfalla in possesso di un 20enne, denunciato per porto abusivo di armi. Infine, quattro parcheggiatori abusivi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria: operavano nei pressi dei baratti di Chiaia. I controlli si sono estesi anche alla circolazione: notificate 12 contravvenzioni al codice della strada.