Controlli a tappeto del green pass nelle strutture ricettive di Varcaturo da parte dei carabinieri della Compagnia di Giugliano. Sono emersi delle irregolarità e il titolare di un albergo è stato sanzionato.

Varcaturo, controlli green pass negli alberghi: una denuncia e una multa

I militari della stazione della fascia costiera hanno controllato un albergo della zona costiera di Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo. Lì hanno accertato che uno dei clienti, un 46enne di Napoli, due giorni prima era risultato positivo al Covid –19.

L’uomo si è scusato con i militari e ha cercato di scongiurare problemi con la legge ma ha ricevuto comunque una denuncia per inosservanza alle disposizioni del testo unico sulle leggi sanitarie. Per il proprietario dell’hotel, invece, è scattata una sanzione amministrativa di 400 euro per non aver verificato, come previsto, il possesso della certificazione verde anti-covid.

Come cambiano le regole dal 20 gennaio

dal 20 gennaio l’uso del green pass sarà esteso a nuove attività commerciale, come barbieri e centri estetici. Dal primo febbraio, sarà necessario esibire la certificazione verde anche per accedere ad uffici pubblici o a istituti bancari. Le nuove norme saranno in vigore fino al 15 giugno prossimo. E’ questa la strategia messa in campo dal Governo centrale per limitare la diffusione del contagio e incoraggiare le persone a vaccinarsi.