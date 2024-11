Giugliano, controlli a tappeto in città: sanzioni e denunce

Controlli a tappeto dei Carabinieri nella serata di ieri, giovedì 14 novembre, a Giugliano. L’operazione, mirata a garantire sicurezza e rispetto delle norme, ha portato a diverse denunce e contravvenzioni, con particolare attenzione alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti e al rispetto del codice della strada.

Giugliano, controlli a tappeto in città: denunce e sanzioni

Tra le persone fermate figura un 17enne trovato in possesso di 13 grammi di hashish e una bustina di marijuana, quantitativi che hanno portato a una denuncia per detenzione a fini di spaccio. Stessa sorte per un 32enne giuglianese, fermato con 12 stecchette di hashish, quantità anch’essa giudicata incompatibile con un uso personale.

I controlli non si sono limitati al contrasto della droga: un 18enne è stato denunciato per guida senza patente, mentre tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Numerose le sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada, in particolare per guida senza casco e mancanza di assicurazione.

Le operazioni di controllo, condotte in maniera capillare nei principali luoghi della movida cittadina, proseguiranno anche nelle prossime ore per garantire ordine e sicurezza alla cittadinanza.