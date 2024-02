Nel mirino della Polizia Municipale di Giugliano i ladri di corrente. Denunciati marito e moglie per furto di energia elettrica in via Bartolo Longo.

Giugliano, contatori “pezzotti”. Controllo in via Bartolo Longo: denunciati marito e moglie

Nell’ambito di straordinari controlli del territorio ieri la Polizia Locale di Giugliano ha effettuato delle verifiche insieme a personale Enel in periferia. In via Bartolo Longo, scoperti marito e moglie intenti con un giunto di congiunzione e sotto traccia a sottrarre corrente.

Si è provveduto alla rottura del muro legato al vano per scoprire il giunto. Immediato il sequestro dei contatori e stimato il furto in diecimila euro. Due le denunce. “Questo è solo l inizio di una serie di operazioni che sgomineranno i furti di energia sul territorio – dichiara il comandante Nacar – . Non arretreremo di un passo”.