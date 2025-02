Un nuovo colpo della “banda della spaccata” ha colpito nella notte la farmacia Cicchetti di via Palumbo, a Giugliano. La banda è entrata in azione intorno alle ore 5.30 di questa mattina, lunedì 3 febbraio.

Giugliano, colpo in farmacia: banda della spaccata porta via la cassaforte

I malviventi hanno forzato la saracinesca e la porta automatica, riuscendo a entrare senza infrangere i vetri. Tuttavia, l’antifurto “nebbiogeno” si è attivato immediatamente, saturando l’ambiente di fumo e riducendo la visibilità. Nonostante la scarsa visibilità, i malviventi sono riusciti a individuare e portare via il registratore di cassa automatico, che conteneva una somma esigua, come riferito dalla titolare. Durante la fuga, hanno rovesciato alcune piante, ma non hanno toccato i farmaci.

Sul posto sono intervenuti la vigilanza e gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del furto e risalire agli autori del colpo. Il bottino raccolto dai malviventi è ancora in fase di quantificazione. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso i movimenti della banda prima e dopo l’assalto.