Due rapine in pochi minuti tra Sant’Antimo e Giugliano: ferito con calcio della pistola dipendente di un bar

Momenti di paura tra Sant’Antimo e Giugliano, dove una banda composta da quattro uomini armati e con il volto coperto ha messo a segno due rapine nel giro di poco tempo. Il primo colpo è stato compiuto in un negozio gestito da commercianti cinesi a Sant’Antimo. Poco dopo, i malviventi hanno preso di mira un bar situato presso un distributore di benzina in via Oasi del Sacro Cuore, a Giugliano.

Due rapine in pochi minuti tra Sant’Antimo e Giugliano: ferito un dipendente

Durante il secondo assalto, i rapinatori sono stati affrontati dai dipendenti dell’attività commerciale, che hanno reagito mettendoli in fuga. Nonostante il tentativo di resistenza, i malviventi sono riusciti comunque a portare via un bottino di circa mille euro.

Nel corso del raid, uno dei dipendenti è stato colpito con il calcio della pistola, riportando ferite. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Giugliano, coordinati dal primo dirigente Gianluca Aurilia, al lavoro per identificare i responsabili attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte.