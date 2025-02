Circola a bordo di un’auto rubata con targa della Repubblica Ceca. Il conducente è stato denunciato per riciclaggio, contraffazione e utilizzo di sigilli dello Stato mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Giugliano, circola su auto rubata e con targa della Repubblica Ceca: denunciato

Gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Nola, durante un controllo di routine in Via Carrafiello a Giugliano in Campania, hanno fermato un veicolo per sottoporlo a controllo. Dagli accertamenti eseguiti, sono emerse anomalie relative al numero di telaio, che hanno rivelato che l’auto risultava essere oggetto di furto.

Durante l’ispezione, gli agenti della Stradale hanno inoltre trovato l’automobilista in possesso dell’uomo 5 grammi di marijuana. Per tale motivo, è stata emessa una sanzione amministrativa nei suoi confronti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ad uso personale.