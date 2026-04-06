Napoli, falsifica la targa ma aggiunge una cifra in più: denunciato 48enne

Falsifica la targa ma aggiunge una cifra in più. I Carabinieri della compagnia Centro di Napoli hanno denunciato un 48enne per aver utilizzato una targa contraffatta applicata alla propria moto.



L’uomo aveva realizzato artigianalmente la targa, ma un errore nel numero di cifre ha insospettito i militari durante un controllo, facendo emergere l’irregolarità.

L’episodio rientra in un servizio di controlli nei Quartieri Spagnoli. Nel corso delle operazioni:

• denunciati due parcheggiatori abusivi;

• denunciato un 39enne per essersi opposto all’alcol test;

• segnalate alla Prefettura due persone per uso di stupefacenti;

• controllate diverse attività commerciali, con 9 prescrizioni per carenze igienico-sanitarie.