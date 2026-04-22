Castel Volturno, in giro con moto rubata a Roma con targa “fantasma”: nei guai 35enne

Controlli serrati dei carabinieri nella serata di ieri, 21 aprile, a Castel Volturno, dove un uomo è stato denunciato per ricettazione. I militari del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in un servizio di pattugliamento in via Fiume Tevere, hanno fermato un 35enne di origine ghanese mentre spingeva a mano un motociclo. Un atteggiamento che ha subito insospettito i carabinieri, spingendoli ad approfondire i controlli sul mezzo.

Dagli accertamenti è emerso che la moto, una Voge Valico 650, era stata rubata: la denuncia di furto risale all’8 aprile scorso ed era stata presentata presso la Stazione dei carabinieri di Roma Cinecittà. Non solo. La targa applicata al motociclo risultava appartenere a un altro veicolo, un motociclo Peugeot, anch’esso provento di furto e denunciato il 4 settembre 2024 alla Tenenza dei carabinieri di Quarto Flegreo.

Alla luce degli elementi raccolti, per il 35enne è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di ricettazione. Il motociclo e la targa sono stati sottoposti a sequestro e affidati a una ditta autorizzata per la custodia. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Sezione Radiomobile dei carabinieri, che prosegue l’attività investigativa.