Un tentativo di furto in pieno giorno a Giugliano. Un uomo in pantaloncini, poco dopo le 13 e 40, scende da un veicolo e apre la portiera di una Lancia Y parcheggiata a bordo carreggiata lungo corso Campano. Per motivi da chiarire, desiste poi dal tentativo di mettere in moto l’utilitaria e con l’aiuto di un complice risale a bordo dello stesso veicolo da cui era sceso andando via a mani vuote.

Giugliano, tenta di rubare un’auto lungo corso Campano: a incastrarlo le telecamere

A immortalare la scena alcune telecamere di videosorveglianza di un negozio della zona. Il filmato riprende tutte le fasi del tentato raid. A girarlo in esclusiva a Teleclubitalia un nostro lettore. L’episodio riaccende di nuovo l’attenzione sull’emergenza furti d’auto nell’area nord di Napoli. I malviventi entrano in azione anche nelle ore diurne senza temere di incappare nei controlli controlli delle forze dell’ordine.