Bodytec Village raddoppia a Giugliano: inaugurata la nuova palestra in Corso Campano

Giugliano si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per fitness e benessere. Bodytec Village raddoppia e amplia la propria offerta con l’inaugurazione della nuova palestra in Corso Campano, registrando grande partecipazione e curiosità da parte dei cittadini.

Una struttura moderna e all’avanguardia

La nuova struttura si presenta come uno spazio moderno e all’avanguardia, progettato per offrire un’esperienza completa a chi desidera prendersi cura del proprio corpo e della propria salute. Un progetto che punta su innovazione, professionalità e servizi integrati, posizionandosi tra le realtà più interessanti nel panorama delle palestre a Giugliano in Campania.

Cuore della struttura è la sala attrezzi di oltre 100 metri quadrati, dotata di macchinari di ultima generazione. A supportare gli utenti, personal trainer qualificati sempre presenti in sala, pronti a seguire ogni percorso in modo personalizzato.

Pilates Reformer e allenamento mirato

Tra le novità più apprezzate, la sala Pilates Reformer, pensata per un allenamento mirato, elegante ed efficace, sempre più richiesto da chi cerca equilibrio tra forza, postura e flessibilità. Non solo allenamento: Bodytec Village amplia la propria offerta con un Fit Bar dedicato a colazioni e pranzi dietetici, ideati per accompagnare al meglio ogni percorso fitness con una corretta alimentazione. Ampio spazio anche ai corsi di gruppo, con una sala dedicata che ospita oltre 10 diverse attività, pensate per ogni livello ed esigenza, dal principiante all’atleta più esperto.

Area medica e benessere a 360 gradi

A completare l’offerta, una sala medica con professionisti specializzati: nutrizionista, psicologa, esperti in medicina estetica, fisioterapia e osteopatia. Un approccio integrato che trasforma la palestra in un vero e proprio centro benessere a 360 gradi.

Un investimento sul territorio

Con questa nuova apertura, Bodytec Village si conferma una delle realtà più dinamiche nel settore fitness in Campania, puntando su qualità, innovazione e attenzione alla persona.