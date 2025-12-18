Dopo 37 anni di attività, ha chiuso i battenti lo storico negozio EN.GI, punto di riferimento per gli articoli per la casa nella zona della Marchesella a Giugliano in Campania.

Giugliano, chiude dopo 37 anni lo storico negozio EN.GI

La serranda si è abbassata l’altro ieri, martedì 16 dicembre, segnando la fine di una lunga storia fatta di lavoro, sacrifici e rapporto diretto con la clientela del quartiere. Una chiusura che ha colto di sorpresa molti residenti, abituati da decenni a rivolgersi a EN.GI per acquisti quotidiani e consigli, tanto da lasciare in tanti con il dubbio di un’assenza improvvisa. Proprio per questo, i titolari hanno voluto rendere pubblica la notizia, così da informare correttamente i clienti storici e salutarli con rispetto.