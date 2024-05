I prossimi giorni saranno giorni caldi per l’ufficio tributi di Giugliano per la questione passi carrabili. Ieri avevamo acceso i riflettori sulla vicenda dopo che tanti contribuenti stanno ricevendo in questi giorni accertamenti per il 2023. E sul caso ora interviene anche la minoranza consiliare.

Giugliano, caso passi carrabili. Insorge l’opposizione: “In arrivo cartelle del 2020 con sanzioni”

Oltre agli avvisi di pagamento per il 2023, starebbero arrivando anche quelli del 2020 con le sanzioni del 30%. “In una conferenza stampa – scrivono i consiglieri di opposizione – il Sindaco in pompa magna aveva tranquillizzato la città dicendo che non c’era da preoccuparsi e che ci sarebbe stata una sospensione di almeno sei mesi. Infatti a distanza di meno di 5 mesi una nuova ondata di cartelle di pagamento ha invaso le case dei nostri concittadini i quali, costretti a girare a vuoto tra il vecchio e il nuovo concessionario, non riescono ad avere alcuna informazione, soprattutto riguardo le richieste di revoca in autotutela presentate lo scorso anno”.

A differenza di dicembre, quando scoppiò il caso passi carrabili, ora c’è un altro problema da affrontare. E’ infatti cambiata la ditta che si occupa della riscossione tributi e tra il vecchio e il nuovo modulo per la revoca in autotutela non è chiaro ai cittadini che lo hanno già presentato se doverlo riconsegnare alla nuova società oppure no. Una situazione di caos, dunque, per i cittadini soprattutto per coloro che hanno ricevuto l’accertamento senza avere l’obbligo di dover pagare il canone perchè in strada privata o passo carraio a raso.