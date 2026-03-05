Tentata truffa del “rendez-moi” a Poggioreale: barista scopre il raggiro e chiama i carabinieri

Torna la truffa del “rendez-moi”, il cosiddetto raggiro del resto, una tecnica utilizzata soprattutto nei negozi e nei bar per confondere i commercianti durante il pagamento alla cassa. A Poggioreale, nella zona orientale di Napoli, il titolare di un bar è riuscito però ad accorgersi del tentativo di truffa e ha immediatamente allertato i carabinieri.

Nei guai sono finiti due cittadini romeni, un uomo di 41 anni e una donna di 58, insieme a un ragazzo di 14 anni. I tre sono stati denunciati dai carabinieri per tentata truffa e tentato furto in concorso.

Come funziona la truffa del resto “rendez-moi”

La truffa del “rendez-moi” è un raggiro noto da anni e particolarmente diffuso all’inizio degli anni 2000 nelle grandi città come Roma e Milano. Il meccanismo è semplice ma efficace e punta tutto sulla confusione durante il pagamento.

Il truffatore effettua un acquisto di poco valore e paga con banconote di grosso taglio, iniziando poi una serie di richieste rapide al commerciante: cambiare il denaro, restituire banconote, modificarne il taglio. Tra frasi come “cambiami”, “ridammi”, “te ne do un’altra”, il conteggio viene continuamente interrotto e il commerciante si ritrova a maneggiare più volte il denaro, fino a perdere il filo della somma effettiva.

Spesso il buco di cassa viene scoperto solo a fine turno, quando ormai è troppo tardi.

Il tentativo di truffa nel bar di Poggioreale

Nel caso avvenuto ieri a Poggioreale, i tre avevano chiesto al titolare del bar di cambiare 300 euro in banconote da 10. Durante il continuo scambio di banconote e conteggi, erano riusciti a sfilare più denaro di quanto effettivamente consegnato.Il commerciante, però, si è accorto dell’irregolarità e ha subito contattato il 112. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno rintracciato i tre poco distante dal locale, procedendo con la denuncia.

Controlli dei carabinieri nell’area orientale di Napoli

Durante le operazioni: denunciato un 40enne trovato in possesso di un coltello da 19 centimetri, tipologia survival, e di una dose di hashish; denunciati due detenuti ai domiciliari sorpresi fuori dalle abitazioni dove stavano scontando la misura cautelare, con l’accusa di evasione; denunciato un 37enne di San Giorgio a Cremano per guida senza patente, fermato mentre era alla guida di un SUV.

Munizioni sequestrate a Ponticelli

Nel rione Conocal di Ponticelli i militari hanno inoltre sequestrato 15 proiettili, trovati all’interno di un vano ricavato in un muro condominiale. Nel complesso sono state identificate 76 persone, di cui 25 con precedenti, e controllati 42 veicoli, con 14 sanzioni per violazioni al codice della strada. I controlli dei carabinieri continueranno anche nelle prossime ore in tutta l’area orientale di Napoli.