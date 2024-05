Si torna a parlare dei passi carrabili a Giugliano. Molti contribuenti in questi giorni stanno ricevendo richieste di pagamento per il 2023. Dopo la sospensione di 6 mesi annunciata dal sindaco Nicola Pirozzi lo scorso dicembre, ora Municipia, la ditta che si occupava della riscossione dei tributi, sta inviando nuovi accertamenti che seguono quelli dello scorso anno.

Giugliano, caos passi carrabili: arrivano nuovi accertamenti ma è cambiata società di riscossione

L’ufficio tributi è di nuovo nel caos. Un caos acuito dal fatto che ora la ditta di riscossione tributi non è più Municipia ma Publiservizi. Al momento della sospensione fu creata da Municipia una pec a cui inviare il modulo in autotutela. Ora che quella società non c’è più non è chiaro che fine abbiano fatto quelle mail inviate in questi mesi.

Intanto un nuovo modulo lo ha prodotto anche Publiservizi nel caso in cui il cittadino ritenga di non dover pagare il passo carrabile perché la sua abitazione non ha i requisiti per essere sottoposto al canone. In questo caso il modulo dovrà essere consegnato all’ufficio di via Palumbo o inviato a una pec indicata sul modello o tramite spedizione postale.

Anche le nuove richieste di pagamento sono giunte a residenti che abitano in strade private o che non hanno passi carrai a raso. Un nuovo disagio dunque per numerosi cittadini che ora dovranno nuovamente riprendere tra le mani il plico riguardante i passi carrabili e capire come affrontarlo.