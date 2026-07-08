Giugliano. Cantieri fermi e manto dissestato: è caos in piazza San Nicola

sono settimane di disagi in piazza San Nicola a Giugliano. L’apertura di due cantieri del servizio di energia elettrica a distanza di pochi metri sta creando problemi soprattutto alla viabilità. L’assenza di semafori e segnaletica adeguata fa sì che le auto si incrocino non avendo tutta la carreggiata a disposizione e il passaggio è consentito solo se autonomamente qualche automobilista decide di fermarsi poco prima della paizza per consentire il passaggio al veicolo nella direzione opposta.

I problemi si evidenziano soprattutto al passaggio di mezzi di soccorso.

Il consigliere francesco iovinella ieri aveva inoltrato una richeista al sindaco, al comandante della municipale per chiedere il ripristino immediato della viabilità e la messa in sicurezza dell’area, l’accertamento di eventuali responsabilità con l’applicazione delle sanzioni previste e l’attivazione urgente degli interventi di sanificazione e derattizzazione. “È inaccettabile che ciò che dovrebbe rientrare nell’ordinaria gestione del territorio finisca, puntualmente, per trasformarsi in un’emergenza” tuona Iovinella.

Non va meglio per le condizioni del manto stradale: completamente distrutto da lavori che in zona sono stati effettuati per mesi senza però mai procedere al ripristino. Il passaggio per i pedoni è un vero e proprio eprcorso a ostacoli.