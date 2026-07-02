Bomba d’acqua sull’area nord di Napoli: strade allagate tra Giugliano, Qualiano e Pozzuoli

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, sull’area nord della provincia di Napoli, causando allagamenti diffusi e pesanti disagi alla circolazione. In pochi minuti la pioggia intensa ha trasformato numerose strade in veri e propri fiumi, mettendo in difficoltà automobilisti e pedoni.

Le maggiori criticità sono state segnalate nei comuni di Giugliano, Melito, Mugnano, Qualiano, Pozzuoli ma i disagi hanno interessato anche altri centri dell’hinterland napoletano.

Strade allagate e traffico rallentato

L’intensità delle precipitazioni ha provocato accumuli d’acqua sull’asfalto, rendendo difficoltosa la circolazione in diverse arterie principali e secondarie. In molti punti le carreggiate sono state invase dall’acqua, costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo. Particolarmente critici anche alcuni sottopassi, dove l’acqua si è accumulata rapidamente, aumentando il rischio per i veicoli in transito. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con lunghe code e tempi di percorrenza notevolmente superiori alla norma.

Disagi in tutta l’area nord di Napoli

La perturbazione ha colpito in maniera intensa l’intera area a nord del capoluogo campano. Numerosi cittadini hanno condiviso sui social foto e video che mostrano strade completamente sommerse dall’acqua e veicoli costretti ad attraversare tratti allagati con estrema cautela. Le condizioni meteo hanno creato disagi anche agli spostamenti quotidiani, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.