Giugliano ostaggio dei black out, via San Vito senza corrente per 14 ore: “Doppio guasto alla rete”

Non si arresta l’emergenza energetica a Giugliano. Anche ieri pomeriggio e questa notte diversi black out hanno mandato in tilt alcuni quartieri della città. A sopportare i disagi maggiori la zona di via San Vito, dove i residenti sono rimasti senza corrente elettrica per circa 14 ore. Non è andata meglio nelle zone di piazza Trivio, dove l’erogazione si è interrotta da ieri pomeriggio fino a tarda serata.

Giugliano ostaggio dei black out, via San Vito senza corrente per 14 ore

La rete è andata in tilt anche in via Oasi Sacro Cuore, zona già colpita nei giorni scorsi. I disagi non riguardano solo gli abitanti ma anche i commercianti, alcuni dei quali lamentano notti insonni per i continui allarmi che scattano nel cuore della notte nei loro esercizi commerciali.

Sull’emergenza è intervenuto il sindaco Diego D’Alterio che ieri in un post ha specificato le ragioni dei black out: “Si è verificato un doppio guasto alla rete elettrica interrata. Il disservizio ha provocato l’interruzione della fornitura elettrica per circa 4mila persone. Grazie alla disponibilità dell’Enel abbiamo ottenuto il posizionamento in città di una Power Station”.

Disagi anche a Napoli

Non va meglio in città a Napoli città. Disagi si sono registrati nel quartiere di Montecalvario, dove già ieri circa 3mila famiglie sono rimaste senza energia elettrica, ma Enel ha subito attivato i generatori alternativi trasportati dai tir con le power station. A causa del black out, l’Università Federico II di Napoli ha disposto lo smart working per i lavoratori che operano nelle sedi del centro storico. Interruzioni di energia infine a Fuorigrotta.