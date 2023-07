E’ stata transennata per caduta calcinacci l’esterno della Collegiata di Santa Sofia a Giugliano. Ieri sera la segnalazione di alcuni piccoli pezzi della facciata che si erano staccati e subito l’area è stata interdetta.

Giugliano, cadono calcinacci da chiesa di Santa Sofia. Don Luigi Ronca: “Orari delle messe regolari”

Allertati ingegneri e personale preposto, da lunedì partiranno i lavori di messa in sicurezza per riaprire quanto prima l’ingresso principale della Chiesa di Piazza Matteotti. Il Rettore della Collegiata, Don Luigi Ronca, fa sapere che non sono state apportate modifiche agli orari delle messe e che i fedeli potranno recarsi tranquillamente in chiesa dall’ingresso di Piazza Trivio.