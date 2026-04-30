Aversa, cadono calcinacci da palazzo di via Roma: chiusa parzialmente la strada

Cadono calcinacci da un palazzo storico di via Roma, proprio di fianco alla Chiesa del Santo Spirito. La segnalazione è avvenuta questa mattina. La Polizia Municipale di Aversa ha immediatamente provveduto a transennare la zona interessata con restringimento parziale della carreggiata e disagi alla circolazione stradale.

Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto presenti anche i tecnici del Comune per accertare l’entità dei danni e gli eventuali pericoli per la pubblica incolumità. In via precauzionale due attività commerciali – un bar e un fioraio – sono stati chiusi in attesa dei sopralluoghi. La Chiesa non sarebbe direttamente interessata dai calcinacci, che invece sono piovuti dal cornicione dell’edificio adiacente.