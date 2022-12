GIUGLIANO. Anche per questo Natale sono previsti i buoni spesa, l’aiuto economico stanziato dal governo durante la pandemia per aiutare le famiglie in difficoltà. Quest’anno a causa di inflazione e caro vita sarà nuovamente erogato il beneficio in vista del Natale.

Buoni spesa a Giugliano

I voucher, che servono appunto per effettuare acquisti nei supermercati che sono a loro volta convenzionati con il Comune, vengono erogati dietro una serie di parametri. Primo su tutti l’Isee.

A Giugliano una graduatoria di beneficiari dei buoni spesa già esiste ed è quella appunto utilizzata per la precedente erogazione degli aiuti economici. Il Comune, secondo quanto fa sapere il consigliere D’Agostino, ha deciso di dare il beneficio economico a coloro che sono già presenti in quella graduatoria e che dunque hanno già ricevuto il buono a Pasqua.

“Venerdì arriveranno gli sms ai beneficiari, abbiamo utilizzato la stessa graduatoria utilizzata a Pasqua perché come ben sapete i buoni vengono distribuiti in base all’Isee, quindi quella graduatoria è ancora valida – spiega il consigliere D’Agostino -. Lo abbiamo fatto per velocizzare la procedura, affinché questo piccolo sollievo arrivasse in tempo per le festività natalizie alle famiglie che ne hanno bisogno. Ho il cuore stretto mentre lo scrivo, perché so bene che anche tanti altri aspettano. E tanti aspetteranno invano”. Dunque non ci saranno nuove domande da presentare ma i beneficiari sono coloro che già hanno ricevuto l’aiuto mesi fa.