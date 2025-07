Il Comune di Giugliano in Campania ha reso noto, con la Determina Dirigenziale n. 1128/2025, la pubblicazione del primo elenco di 136 cittadini ammessi al programma di assistenza alimentare promosso dal bando “Banco Alimentare Campania Onlus”.

Giugliano: pubblicato il primo elenco di beneficiari del Banco Alimentare

L’iniziativa, rivolta ai residenti in situazione di disagio economico, rappresenta un importante strumento di sostegno per le famiglie più fragili del territorio. Il numero complessivo dei beneficiari previsti dal bando è di 250 unità, pertanto i termini per la presentazione delle domande restano ancora aperti fino al raggiungimento del numero massimo.

I cittadini interessati possono presentare istanza esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo Generale, sito in Corso Campano 200, Giugliano in Campania.

Per consultare l’elenco completo dei primi beneficiari ammessi, è disponibile il seguente link: 👉 https://url-shortener.me/1WJE