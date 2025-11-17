Assalto alla banca BdM di Casalnuovo: ladri portano via l’ATM e danneggiano auto

Colpo nella notte ai danni della filiale BdM situata in corso Umberto I. Intorno alle 3:00, una banda di malviventi ha assaltato l’istituto di credito riuscendo a scassinare l’ingresso esterno e a portare via il dispositivo ATM. Una fuga rocambolesca che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di danni e rottami.

La dinamica dell’assalto alla banca

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso dell’istituto bancario, riuscendo ad agganciare e strappare il bancomat. Trascinando la cassaforte lungo la carreggiata, la banda ha percorso il corso principale causando danni anche a diverse auto parcheggiate. I detriti dell’ATM e parti della struttura della banca sono stati ritrovati circa 150 metri più avanti, nei pressi della Chiesa Madre di San Giacomo Apostolo Maggiore, segno evidente di una fuga precipitosa e violenta.

Il quarto episodio in due anni

L’assalto di questa notte rappresenta il quarto episodio simile ai danni della stessa filiale nell’arco di circa due anni. Se nei precedenti casi i ladri erano riusciti solo a danneggiare gli accessi esterni senza portare via denaro, questa volta il colpo è andato a segno con il furto del bancomat. Resta ancora da chiarire quante persone abbiano compiuto il furto e quale mezzo abbiano utilizzato per sradicare e trasportare il bancomat. La zona è dotata di telecamere di videosorveglianza, sia private che pubbliche, ma alcuni residenti segnalano già da tempo presunti malfunzionamenti del sistema, un elemento che potrebbe complicare il lavoro degli investigatori.

Intervento dei carabinieri e messa in sicurezza dell’area

Sul posto sono intervenuti nelle prime ore del mattino i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna, supportati dal personale della vigilanza privata. Gli agenti hanno transennato l’area, avviato i rilievi tecnici e coordinato la rimozione dei numerosi detriti lasciati lungo la strada. Al momento è in corso la quantificazione dei danni, che si preannunciano ingenti. I militari dell’Arma stanno passando al setaccio ogni possibile traccia utile, inclusi i frammenti del bancomat e i video delle telecamere presenti lungo il percorso della fuga. L’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica e riuscire a identificare i responsabili del grave episodio criminale.