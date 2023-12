Operazione anti-abusivi questa mattina a Giugliano. Gli agenti della Polizia Municipale, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti nei pressi dell’area Mercatale di Campopannone.

Giugliano, blitz contro i parcheggiatori abusivi: identificati in tre

Da come apprende Teleclubitalia, i caschi bianchi sono intervenuti precisamente all’interno del parcheggio della piscina comunale in via Epitaffio.

Nel corso degli accertamenti effettuati, gli agenti hanno identificati tre soggetti che svolgevano l’attività di posteggiatore abusivo. Sequestrati i proventi in denaro.