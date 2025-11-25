Giugliano, blitz al campo nomadi di via Carrafiello: arrestato 19enne per sversamento di oli esausti

Nuovo intervento delle forze dell’ordine nella lotta all’inquinamento nella Terra dei Fuochi. A Giugliano, nel campo rom in via Carrafiello, un 19enne è stato arrestato mentre sversava oli esausti di motore sul terreno agricolo vicino al campo nomadi. La segnalazione è arrivata da una pattuglia dell’Esercito impegnata nel servizio “Terra dei Fuochi”, che ha immediatamente contattato la control room dei Carabinieri Forestali.

Il dispositivo interforze funziona: operativo il 10° Reggimento Carabinieri

Ricevuta la segnalazione, la control room ha inviato una squadra del 10° Reggimento Carabinieri Campania, impegnata in servizi dedicati h24. I militari hanno bloccato il giovane mentre stava versando illegalmente l’olio sul terreno, causando un grave rischio per suolo, ecosistema e biodiversità.

Un’azione monitorata dall’alto

La control room ha seguito l’intera operazione in tempo reale, confermando la piena efficacia del nuovo sistema di raccordo operativo previsto dal recente decreto regionale per la Terra dei Fuochi.

Arresto per sversamento di rifiuti pericolosi

Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di sversamento di rifiuti pericolosi, un reato che contribuisce al deterioramento ambientale dell’area e alimenta il fenomeno dei roghi tossici.