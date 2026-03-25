Quarto arresto nel giro di poche ore nella Terra dei Fuochi, dove prosegue senza sosta l’attività di contrasto dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica. A finire in manette questa volta è un 44enne di Castel Volturno, già noto alle forze dell’ordine.

Giugliano, sorpreso ad appiccare rogo di rifiuti: 44enne arrestato. È il quarto in pochi giorni

L’uomo è ritenuto responsabile, insieme a un 45enne di nazionalità nigeriana e a una donna italiana di 41 anni, dell’incendio divampato nei giorni scorsi a Giugliano, in via Vicinale Trenga (zona Ponte Riccio). Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Nei filmati si vede chiaramente il 44enne mentre alimenta le fiamme, gettando ulteriori rifiuti sul rogo.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari e si trova ora in attesa di giudizio. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri della Squadra di Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania, impegnati in una serrata azione di contrasto ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi.